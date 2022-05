Il calcio piange Hulk Salazar: il corpo dell’attaccante è stato ritrovato carbonizzato nel bagagliaio della sua auto (Di giovedì 12 maggio 2022) Un episodio gravissimo ha sconvolto anche il mondo del calcio: è morto Antonio Salazar Castillo, attaccante in grado di mettersi in mostra in alcune squadre. La notizia della tragedia è stata confermata dalla sua ex squadra e dalla federazione messicana. Il corpo del calciatore è stato ritrovato nel bagagliaio del suo veicolo avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno risposto ad una chiamata di emergenza e ritrovato il corpo di Hulk Salazar senza vita. E’ stata aperta un’indagine per fare luce sulla situazione. Il corpo dell’attaccante è stato bruciato. La FGE ha fatto sapere che “nonostante siano emerse informazioni sulla possibile identità ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) Un episodio gravissimo ha sconvolto anche il mondo del: è morto AntonioCastillo, attaccante in grado di mettersi in mostra in alcune squadre. La notiziatragedia è stata confermata dalla sua ex squadra e dalla federazione messicana. Ildel calciatore èneldel suo veicolo avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno risposto ad una chiamata di emergenza eildisenza vita. E’ stata aperta un’indagine per fare luce sulla situazione. Ilbruciato. La FGE ha fatto sapere che “nonostante siano emerse informazioni sulla possibile identità ...

