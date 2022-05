Il bollettino Covid di oggi 12 maggio 2022 | i dati su nuovi casi | ricoveri e decessi

(Di giovedì 12 maggio 2022) Coronavirus, idigiovedì 12. Intorno alle 17 come ogni giorno faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri deldel ministero della Salute sue ospedalizzati...

ustampavda : Bollettino di aggiornamento Covid in Valle d'Aosta - Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 72 casi di positivi… - anteprima24 : ** #Covid, al San Pio muore una donna di 75 anni: il bollettino ** - RobbyItaliano : RT @cronaca_di_ieri: 10/05/22 Due morti Covid vaccinati nel ragusano il 10 maggio, a Scicli e Comiso. Deceduti un 84enne e un 65enne, il… - CasilinaNews : Coronavirus nel Lazio: tutti i dati di oggi, 12 maggio - Librellula_ : RT @IlariaBifarini: A cosa serve ancora il bollettino Covid? A testimoniare l’inefficacia del vaccino? -

vaccinioggi 12 maggio/ 137.2 milioni di dosi somministrate "Speriamo che la politica della Cina nei confronti delpossa essere osservata e valutata con oggettività, ...Andiamo a vedere di seguito i dati delodierno a cura della Regione Puglia. Sono stati effettuati 17.976 test giornalieri per l'infezione da- 19 e sono stati individuati 2.880 ... Bollettino Covid Italia e Lombardia: contagi, morti e terapie intensive di oggi 12 maggio CATANZARO – In Calabria sono 1.212 i nuovi contagi da Covid-19, a fronte di 6.525 tamponi analizzati tra rapidi e molecolari e con un tasso di positività che si attesta al 18,57%. Il bollettino ...Il bollettino quotidiano di aggiornamento sul contagio fotografa 159 nuove positività di residenti in Polesine rilevate su 2.688 tamponi eseguiti in provincia tra antigenici e molecolari. Il tasso di ...