I ricercatori del Mario Negri incontrano 800 studenti | “Esperienza stimolante e formativa”

(Di giovedì 12 maggio 2022) Bergamo. Ottocentobergamaschi hanno incontrato idell’Istitutoper conoscere meglio il mondo della ricerca scientifica e il lavoro che svolgono gli studiosi. Questa preziosa possibilità si è concretizzata in occasione di “Appuntamento con la scienza”, incontro di orientamento che ha avuto luogo mercoledì 4 maggio all’auditorium del collegio vescovile Sant’Alessandro, a Bergamo in via Garibaldi, 3/H. L’iniziativa è stata organizzata da Lions Club Bergamo Le Mura in collaborazione con il dipartimento scuola e cultura del Distretto 108 lb2 e il patrocinio dell’Istituto di ricerche farmacologiche. Hanno collaborato, inoltre, l’ufficio scolastico per la Lombardia – Bergamo e la Fondazione Opera Sant’Alessandro dando vita a una proficua ...

Advertising

reportrai3 : I ricercatori italiani dell’Istituto Spallanzani hanno consegnato il coronavirus “vivo” agli scienziati russi Repor… - fattoquotidiano : Ieri il sito di Repubblica, a corredo del titolo: “No ai talk show, il rifiuto dei ricercatori: mai più in tv con i… - ChiaraRengo : RT @LaStatale: #MalattieRare Uno studio dei ricercatori del @CentDinoFerrari de @LaStatale e @policlinicoMI espande le conoscenze relative… - dominimarco22 : @Annina_occhiblu @yoru_golino @stefano491 @noitre32 Infatti mica ho detto di averlo scritto io, lo ha scritto un po… - michele44_croce : Milioni di ricercatori? Organizzazioni internazionali? Dottori? Esperti? No, il deputato della Lega nord, responsab… -

di Viviana Mazza Segej Bondarenko ha documentato e insegnato la storia dello stalinismo e spiega perchécome lui agli occhiCremlino sono pericolosi. "Volevamo raccontare come i gulag fossero un'idea statale. Ma lo Stato è tutto in Russia" Sergej Bondarenko, classe '85, è uno dei più ...Ora un nuovo studio, condotto da un'équipe didell'università di Stanford e pubblicato sulla rivista Science, conferma la fototossicitàcomposto per gli anemoni di mare e per alcuni ...... allo studio sono stati seguiti dal primo marzo 2020 fino alla data del decesso o fino alla fine del follow-up (27 luglio 2021). I ricercatori hanno valutato il rischio di ospedalizzazione per ...Il primo paese a mettere al bando l'ossibenzone, filtro solare organico utilizzato in alcune creme e sospettato di essere tossico per le colonie ...