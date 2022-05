I ragazzi del 2022: delusi dalla politica, credono nella democrazia diretta e vogliono una donna presidente della Repubblica (Di giovedì 12 maggio 2022) delusi da una classe politica ritenuta incompetente ed esibizionista, vedono nella democrazia diretta la soluzione all'attuale crisi di rappresentanza. Poco orgogliosi di un Paese in cui resistono ... Leggi su leggo (Di giovedì 12 maggio 2022)da una classeritenuta incompetente ed esibizionista, vedonola soluzione all'attuale crisi di rappresentanza. Poco orgogliosi di un Paese in cui resistono ...

Advertising

IlContiAndrea : #Eurovision #IlVolo, uno dei ragazzi positivo al covid (ANSA) - ROMA, 11 MAG - E' a rischio l'esibizione de Il Vol… - Raiofficialnews : “Vogliamo far crescere il nostro pubblico giovane e l’#Eurovision è l’occasione di cui siamo felici e fieri: lo sha… - AmiciUfficiale : Nella puntata del daytime di domani sarà aperto un TELEVOTO per i ragazzi di #Amici21! Vi aspettiamo alle 16.10 su… - CorriereAlbaBra : Nel video il momento della presentazione del dolce, da parte degli allievi Silvia Giamello e Mattia Sabatini, alla… - ___John_Smith__ : RT @LazarKaganovic9: Draghi a Washington. Non riferisce al parlamento. Ragazzi, è roba da rivolta a Camere riunite. Ma neanche Mussolini.… -