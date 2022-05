(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Irappresentano una leva strategica per il sistema economico del Veneto e, da mesi, sono aldel dibattito a livello locale e nazionale. È necessario sfruttare le potenzialità di questi incentivi che possono contribuire allo sviluppo del territorio e delle imprese. Per questohaper il prossimo venerdì 13 maggio alCongressi diuna giornata di confronto con i rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, delle banche, con Bnl Bnp Paribas e del mondo delle imprese con le testimonianze di Assindustria Veneto, Ancee Infocamere. L'obiettivo dell'incontro è quello di individuare le possibili soluzioni per creare un contesto solido e ...

borsainside : Le ultime novità sui #bonusedilizi #fisco - italiaserait : I bonus edilizi al centro del convegno organizzato da Taxkredit domani a Padova - romatoday : Le bollette non pagate e i bonus edilizi: tutte le novità nel decreto del governo - PalermoToday : Le bollette non pagate e i bonus edilizi: tutte le novità nel decreto del governo - profarchitetto : #professione Superbonus e altri bonus edilizi, sopra i 516mila euro lavori solo ad imprese attestate Soa - Da genna… -

Novità anche per i. Le misure del Decreto vertono su questi capisaldi: contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti misure in tema di prezzi dell'energia sostegni ...... di fatto allineando la normativa a quanto previsto attualmente per ie il Superbonus. Questo e' interessante e preoccupante allo stesso tempo: perche' con questa norma di fatto il ...I bonus edilizi rappresentano una leva strategica per il sistema economico del Veneto e, da mesi, sono al centro del dibattito a livello locale e nazionale. È necessario sfruttare le potenzialità di ...ultimi tre giorni per fare domanda CASA E DINTORNI BONUS FACCIATE Il bonus facciate rientra tra i bonus edilizi per i miglioramenti e le riqualificazioni delle case. Con la legge di bilancio 2022 ...