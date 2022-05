(Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Irappresentano una leva strategica per il sistema economico del Veneto e, da mesi, sono aldel dibattito a livello locale e nazionale. È necessario sfruttare le potenzialità di questi incentivi che possono contribuire allo sviluppo del territorio e delle imprese. Per questohaper il prossimo venerdì 13 maggio alCongressi diuna giornata di confronto con i rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, delle banche, con Bnl Bnp Paribas e del mondo delle imprese con le testimonianze di Assindustria Veneto, Ancee Infocamere. L’obiettivo dell’incontro è quello di individuare le possibili soluzioni per creare un contesto solido e duraturo, che ...

lifestyleblogit : I bonus edilizi al centro del convegno organizzato da Taxkredit domani a Padova - - lifestyleblogit : I bonus edilizi al centro del convegno organizzato da Taxkredit domani a Padova - - TV7Benevento : I bonus edilizi al centro del convegno organizzato da Taxkredit domani a Padova - - fisco24_info : I bonus edilizi al centro del convegno organizzato da Taxkredit domani a Padova: (Adnkronos) - I bonus edilizi rapp… - borsainside : Le ultime novità sui #bonusedilizi #fisco -

Lavori Pubblici

rappresentano una leva strategica per il sistema economico del Veneto e, da mesi, sono al centro del dibattito a livello locale e nazionale. È necessario sfruttare le potenzialità di ...Le commissioni finanze e industria del Senato hanno esaminato il testo 'taglia prezzi'. Il 12 maggio è arrivato l'ok alla fiducia a Palazzo Madama, ora passa alla Camera. Ci sono modifiche relative al ... Bonus edilizi: in Gazzetta il Decreto che potenzia i sistemi di controllo La cessione del credito per quanto riguarda i bonus edilizi è un argomento molto chiacchierato negli ultimi mesi, per via delle numerose richieste dei cittadini, infatti Agenzia delle Entrate ha anche ...I bonus edilizi rappresentano una leva strategica per il sistema economico del Veneto e, da mesi, sono al centro del dibattito a livello locale e nazionale. È necessario sfruttare le potenzialità di ...