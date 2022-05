Hockey su ghiaccio | Mondiali maschili 2022 | ecco gli azzurri convocati per Helsinki

(Di giovedì 12 maggio 2022) Definita la Nazionale italiana per ididisu. A 3 giorni dall’esordio contro la Svizzera (sabato 14 maggio alle ore 15.20 italiane), arriva l’ufficialità sulle convocazioni. In mattinata, glisono partiti da Londra alla volta di. Coach Greg Ireland ha convocato 25 giocatori (3 portieri, 8 difensori e 14 attaccanti) per provare a centrare l’obbiettivo salvezza e rimane in Top Division. Dopo cinque settimane di ritiro, 6 amichevoli disputate (4 vinte e 2 perse), l’Italia è pronta per iniziare l’avventura agli IIHF World Championships. La squadra azzurra, inserita nel Gruppo A, sfiderà nella Ice Hall diSvizzera, Canada, Danimarca, Francia, ...

Il calendario completo con il programma , gli orari e la diretta tv dei Mondiali 2022 disu. Tutto pronto suldell'Ice Hall di Helsinki e della Nokia Arena di Tampere, in Finlandia, per l'attesissima rassegna iridata in programma dal 13 al 29 maggio . Saranno 16 ... Hockey ghiaccio, Simon Berger: "Stiamo giocando da squadra e crediamo alla salvezza" Hockey su ghiaccio, ecco la lista dei 25 azzurri convocati per i Mondiali maschili di Helsinki 2022 di Top Division