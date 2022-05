“Ha una sorella famosa”. Giulia Salemi, spunta la bomba gossip sul ‘vero’ padre (super vip) (Di giovedì 12 maggio 2022) Giulia Salemi è la sorella di Kim Kardashian. È questa la teoria sull’influencer, ex grande Fratello Vip e fidanzata di Pierpaolo Pretelli spuntata in rete in queste ore e riportata da Novella 2000. Su TikTok, i suoi fan sostengono che Giulia Salemi è la sorella di Kim Kardashian, personaggio televisivo, imprenditrice, attrice, modella statunitense e protagonista del reality show Al passo con i Kardashian. Negli ultimi anni la sua popolarità è cresciuta anche attraverso i social media, attirando centinaia di milioni di seguaci sia su Twitter che su Instagram ed è tra le prime dieci celebrità più seguite su Instagram. Giulia Salemi è la sorella di Kim Kardashian A sostenere la tesi ‘Giulia ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 12 maggio 2022)è ladi Kim Kardashian. È questa la teoria sull’influencer, ex grande Fratello Vip e fidanzata di Pierpaolo Pretellita in rete in queste ore e riportata da Novella 2000. Su TikTok, i suoi fan sostengono cheè ladi Kim Kardashian, personaggio televisivo, imprenditrice, attrice, modella statunitense e protagonista del reality show Al passo con i Kardashian. Negli ultimi anni la sua popolarità è cresciuta anche attraverso i social media, attirando centinaia di milioni di seguaci sia su Twitter che su Instagram ed è tra le prime dieci celebrità più seguite su Instagram.è ladi Kim Kardashian A sostenere la tesi ‘...

