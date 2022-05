“Ha un nuovo fidanzato”. Ambra Angiolini, è amore con lui. E spunta la foto del bacio (Di giovedì 12 maggio 2022) Ambra Angiolini ha definitivamente voltato pagina. Per lei sono stati mesi difficili dopo la fine della storia d’amore con l’attuale allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ma ora è riuscita già ad andare avanti ed è stata pizzicata in compagnia di quello che può ritenersi a tutti gli effetti il suo nuovo fidanzato. Momento davvero romantico quello vissuto dalla conduttrice e attrice italiana, che è stata colta sul fatto proprio mentre era intenta a scambiarsi con lui un bacio mozzafiato. Adesso non si sta facendo altro che parlare del suo nuovo fidanzato, anche grazie allo scoop di Diva e Donna, mentre di Ambra Angiolini si è parlato nei giorni scorsi per il compleanno del figlio Leonardo, avuto con ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 12 maggio 2022)ha definitivamente voltato pagina. Per lei sono stati mesi difficili dopo la fine della storia d’con l’attuale allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ma ora è riuscita già ad andare avanti ed è stata pizzicata in compagnia di quello che può ritenersi a tutti gli effetti il suo. Momento davvero romantico quello vissuto dalla conduttrice e attrice italiana, che è stata colta sul fatto proprio mentre era intenta a scambiarsi con lui unmozzafiato. Adesso non si sta facendo altro che parlare del suo, anche grazie allo scoop di Diva e Donna, mentre disi è parlato nei giorni scorsi per il compleanno del figlio Leonardo, avuto con ...

Advertising

GiuliaMussi : RT @CharlyMatt: La mia giornata è iniziata stanotte piangendo, mi sono svegliata e ho pianto di nuovo, poi sono stata insultata e bloccata… - ego_sono : Direi di no è più semplice far finta di nulla che cercare e soprattutto trovare un nuovo fidanzato ?????? - daphnegemy : Ma non le bambine di seconda che volevano chiedere al nuovo insegnante di sostegno se è fidanzato o sposato ?? - DursoAVita1 : Sono passati 3 anni esatti da quando pamela prati annuncia il suo nuovo fidanzato a #Verissimo e poi tutta la stori… - mikilidaria : RT @CharlyMatt: La mia giornata è iniziata stanotte piangendo, mi sono svegliata e ho pianto di nuovo, poi sono stata insultata e bloccata… -