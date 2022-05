Guerra Russia-Ucraina, la ritirata russa da Kharkiv. Colpita un’altra nave di Mosca, battaglia feroce a Lugansk e Donetsk. Scholz annuncia nuovi colloqui con Putin (Di giovedì 12 maggio 2022) Al via a Kiev il primo processo a soldato russo per crimini di Guerra. Londra: «Putin si sta umiliando davanti al mondo». La Russia minaccia lo stop del gas alla Finlandia da oggi. Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 12 maggio 2022) Al via a Kiev il primo processo a soldato russo per crimini di. Londra: «si sta umiliando davanti al mondo». Laminaccia lo stop del gas alla Finlandia da oggi.

Advertising

SkyTG24 : Von der Leyen: 'La #Russia è una minaccia all'ordine mondiale' - GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - Avvenire_Nei : #Draghi: la guerra è entrata una nuova fase, necessario il dialogo - SamueleG14 : @Den96109848 @michele_geraci Beh, insomma Svezia e Russia hanno combattuto per secoli per il controllo del Baltico… - FarAlessandro : @Dom90Vit @Codirosso3 @La_manina__ ma chi vuole la guerra nucleare? La Russia agita l'unico spettro rimastole ed un… -