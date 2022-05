Guerra Russia-Ucraina, Johnson va alla guerra mentre l’Ue cerca la pace: ecco perché il Regno Unito può permettersi di minacciare Putin (Di giovedì 12 maggio 2022) Un incendiario quando c’è un estremo bisogno di pompieri. mentre l’Unione europea manifesta pubblicamente la “necessità di pace e di un rapido cessate il fuoco“, prima con Macron, poi con Scholz e infine anche con Mario Draghi, andato fino a Washington per portare alla Casa Bianca il messaggio dei principali leader europei, il primo ministro britannico continua ad alimentare le fiamme di un conflitto innescato da Vladimir Putin ma che, a oltre due mesi dall’invasione e decine di migliaia di morti, si è già allargato al di fuori dei confini ucraini. Le sanzioni imposte alla Russia colpiscono anche le economie europee, l’aumento dei prezzi dell’energia sono già una realtà e rischiano di innescare una crisi anche nei Paesi dell’Ue, senza dimenticare che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Un incendiario quando c’è un estremo bisogno di pompieri.l’Unione europea manifesta pubblicamente la “necessità die di un rapido cessate il fuoco“, prima con Macron, poi con Scholz e infine anche con Mario Draghi, andato fino a Washington per portareCasa Bianca il messaggio dei principali leader europei, il primo ministro britannico continua ad alimentare le fiamme di un conflitto innescato da Vladimirma che, a oltre due mesi dall’invasione e decine di migliaia di morti, si è giàrgato al di fuori dei confini ucraini. Le sanzioni impostecolpiscono anche le economie europee, l’aumento dei prezzi dell’energia sono già una realtà e rischiano di innescare una crisi anche nei Paesi del, senza dimenticare che ...

