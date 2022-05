Guerra Russia-Ucraina, Azvostal in fiamme: trattative per scambio prigionieri. Usa teme l’escalation. Draghi negli Usa: “Costruiamo la pace, ma quella che vuole Kiev” (Di giovedì 12 maggio 2022) Per Washington «l’Italia è un’alleata forte e affidabile». Zelensky: «Stiamo difendendo l’Europa». Le autorità occupanti russe di Kherson pronte a emettere nuovi passaporti. Johnson firma patti di difesa con Finlandia e Svezia. Leggi su lastampa (Di giovedì 12 maggio 2022) Per Washington «l’Italia è un’alleata forte e affidabile». Zelensky: «Stiamo difendendo l’Europa». Le autorità occupanti russe di Kherson pronte a emettere nuovi passaporti. Johnson firma patti di difesa con Finlandia e Svezia.

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia non vuole una guerra in Europa mentre l'Occidente sostiene che la Russia debba essere sconfitta… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, D’Orsi a La7: “Secondo Fornero le sanzioni sono giuste e dobbiamo sacrificarci? Detto da lei… - Matthew20499221 : RT @AxlGuidato: Il Pentagono ha confermato che gli Stati Uniti stavano preparando l'esercito ucraino alla guerra con la Russia da anni. Il… - mamarzi : RT @AntonioSocci1: 'Se #Biden vuol fare la guerra alla Russia tramite l’Ucraina, è affar suo. Noi non possiamo e non dobbiamo seguirlo... N… -