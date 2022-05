Guerra in Ucraina, Putin ‘sacrifica’ il Kosovo in nome del Donbass: schiaffo all’alleato serbo. Vucic: ‘Situazione peggiorata dopo sue parole’ (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Kosovo come Donetsk e Luhansk. Un paragone impegnativo, anche per Vladimir Putin: è stato infatti il presidente russo, al termine dell’incontro con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres di fine aprile, a sostenere come “la decisione della Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite sul Kosovo, secondo cui nell’esercizio del diritto all’autodeterminazione il territorio di uno Stato non è obbligato a chiedere il permesso per dichiarare la propria sovranità alle autorità centrali, può valere anche per gli oblast ucraini”. L’affermazione del capo di Stato russo non ha certamente fatto piacere a Belgrado, storico amico di Mosca: lo scorso 6 maggio, in conferenza stampa, il neoeletto presidente serbo Aleksandar Vucic, giunto al suo secondo mandato, ha evidenziato come “la nostra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Ilcome Donetsk e Luhansk. Un paragone impegnativo, anche per Vladimir: è stato infatti il presidente russo, al termine dell’incontro con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres di fine aprile, a sostenere come “la decisione della Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite sul, secondo cui nell’esercizio del diritto all’autodeterminazione il territorio di uno Stato non è obbligato a chiedere il permesso per dichiarare la propria sovranità alle autorità centrali, può valere anche per gli oblast ucraini”. L’affermazione del capo di Stato russo non ha certamente fatto piacere a Belgrado, storico amico di Mosca: lo scorso 6 maggio, in conferenza stampa, il neoeletto presidenteAleksandar, giunto al suo secondo mandato, ha evidenziato come “la nostra ...

