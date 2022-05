Guardiola cambia panchina? L’annuncio lascia di sasso il Manchester City! (Di giovedì 12 maggio 2022) Nonostante l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid, ad un passo dalla finale in Francia, fanno festa i tifosi del Manchester City. Nei giorni scorsi, infatti, è stato ufficializzato il trasferimento dal Borussia Dortmund di Haaland, che a partire dalla prossima stagione vestirà la maglia del club. “È un giocatore giovane e di talento. Sono molto felice che abbia deciso di venire e unirsi a noi, lo aiuteremo ad ambientarsi il prima possibile” ha detto il tecnico Pep Guardiola, visibilmente entusiasta di accogliere in rosa l’attaccante classe 2000. Guardiola City RealIL FUTURO DI Guardiola Chissà se, però, l’allenatore del City riuscirà a godersi l’ormai ex talento del Borussia. In un’intervista rilasciata a ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) Nonostante l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid, ad un passo dalla finale in Francia, fanno festa i tifosi delCity. Nei giorni scorsi, infatti, è stato ufficializzato il trasferimento dal Borussia Dortmund di Haaland, che a partire dalla prossima stagione vestirà la maglia del club. “È un giocatore giovane e di talento. Sono molto felice che abbia deciso di venire e unirsi a noi, lo aiuteremo ad ambientarsi il prima possibile” ha detto il tecnico Pep, visibilmente entusiasta di accogliere in rosa l’attaccante classe 2000.City RealIL FUTURO DIChissà se, però, l’allenatore del City riuscirà a godersi l’ormai ex talento del Borussia. In un’intervista rita a ...

Advertising

TommasoMA9 : @enricoI00 Molto molto curioso di vederlo con guardiola. Secondo me 3 sono le possibilità: - finisce come Ibra a Ba… - asujarwo53 : RT @LastellaMichele: @andagn #allegriout il peggior deprimente calcio visto nella storia se non se ne va e si cambia mentalità la tifoseria… - asujarwo53 : RT @LastellaMichele: @andagn #allegriout il peggior deprimente calcio visto nella storia se non se ne va e si cambia mentalità la tifoseria… - asujarwo53 : RT @LastellaMichele: @andagn @Inter #allegriout il peggior deprimente calcio visto nella storia se non se ne va e si cambia mentalità la ti… - asujarwo53 : RT @LastellaMichele: @andagn #allegriout il peggior deprimente calcio visto nella storia se non se ne va e si cambia mentalità la tifoseria… -