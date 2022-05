Advertising

ioloraccolgo : Guardian,103 milioni al giorno di investimenti nelle fossili - fisco24_info : Guardian,103 milioni al giorno di investimenti nelle fossili: 195 mega-progetti di sfruttamento, 'sono bombe al car… -

Tiscali Notizie

...è già stato avviato e le società contano di investire complessivamentemilioni di dollari al giorno per il resto di questo decennio. Lo sostiene una inchiesta del quotidiano britannico. ..., anche se nel capitolo dedicato a Venezia non si parla né del MOSE né della Disneyzzazione ... che invece ha trovato eco sul britannico "The", con un articolo dal titolo provocatorio: ... Guardian,103 milioni al giorno di investimenti nelle fossili Il 60% di questi progetti è già stato avviato e le società contano di investire complessivamente 103 milioni di dollari al giorno per il resto di questo decennio. Lo sostiene una inchiesta del ...Details of the projects being planned are not easily accessible but an investigation published in the Guardian shows: All told, the dozen biggest oil companies are on track to spend $103 million per ...