Gualtieri: ‘Organizzazione di vita e lavoro non sia ostacolo a natalità’ (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “Noi sappiamo che affrontare questo problema è come fare girare una petroliera nel mare. Esiste un insieme di politiche per cambiare rotta e correggere uno squilibrio significativo”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso del suo intervento agli Stati Generali della Natalità, in corso all’Auditorium Conciliazione di Roma. “Ringrazio chi come la ministra Bonetti si è impegnato nel più grande investimento per la natalità della storia del nostro welfare. L’assegno unico è frutto delle spinte di molti che ci hanno aiutato a affrontare gli squilibri. Si tratta di una riforma profonda da 7 miliardi che oggi ha dato vita a quell’assegno famigliare che premia chi ha figli e permette il mantenimento”, ha continuato Gualtieri. “La consapevolezza che bisogna intervenire con politiche incisive c’è. Credo serva ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “Noi sappiamo che affrontare questo problema è come fare girare una petroliera nel mare. Esiste un insieme di politiche per cambiare rotta e correggere uno squilibrio significativo”. Lo ha detto il sindaco di Roma Robertonel corso del suo intervento agli Stati Generali della Natalità, in corso all’Auditorium Conciliazione di Roma. “Ringrazio chi come la ministra Bonetti si è impegnato nel più grande investimento per la natalità della storia del nostro welfare. L’assegno unico è frutto delle spinte di molti che ci hanno aiutato a affrontare gli squilibri. Si tratta di una riforma profonda da 7 miliardi che oggi ha datoa quell’assegno famigliare che premia chi ha figli e permette il mantenimento”, ha continuato. “La consapevolezza che bisogna intervenire con politiche incisive c’è. Credo serva ...

