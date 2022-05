Green Hill, assolti in appello il veterinario e i dipendenti dell’allevamento di beagle a Montichiari (Di giovedì 12 maggio 2022) La Corte d’appello di Brescia ha assolto il veterinario della Asl Roberto Silini, nell’ambito del processo Green Hill Bis sull’allevamento “lager” di beagle a Montichiari. Silini era accusato di falso per i controlli sull’allevamento cani – destinati alla sperimentazione animale – chiuso nell’estate del 2012. assolti anche gli ex dipendenti Cinzia Vitiello, Antonio Tabarelli e Antonio Tortelli, che erano accusati di falsa testimonianza. Il procedimento a carico degli imputati era arrivato in questa fase dopo che la Cassazione, il 4 giugno 2021, aveva annullato la precedente sentenza di condanna della Corte d’appello di Brescia. Il gup di Brescia aveva già assolto gli imputati con formula piena in primo grado. La Marshall, azienda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) La Corte d’di Brescia ha assolto ildella Asl Roberto Silini, nell’ambito del processoBis sull’allevamento “lager” di. Silini era accusato di falso per i controlli sull’allevamento cani – destinati alla sperimentazione animale – chiuso nell’estate del 2012.anche gli exCinzia Vitiello, Antonio Tabarelli e Antonio Tortelli, che erano accusati di falsa testimonianza. Il procedimento a carico degli imputati era arrivato in questa fase dopo che la Cassazione, il 4 giugno 2021, aveva annullato la precedente sentenza di condanna della Corte d’di Brescia. Il gup di Brescia aveva già assolto gli imputati con formula piena in primo grado. La Marshall, azienda ...

