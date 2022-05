Grande gioia per Ignazio Moser: è accaduto nelle scorse ore (Di giovedì 12 maggio 2022) Per il fidanzato di Cecilia Rodriguez è tempo di festeggiamenti: Ignazio Moser esulta dopo la vittoria in Coppa Italia dell’Inter Ignazio Moser ha vissuto una notte indimenticabile. Il figlio d’arte ieri si è infatti recato allo stadio Olimpico di Roma al seguito dell’Inter di Simone Inzaghi, squadra che si è contesa la Coppa Italia in finale contro la Juventus. I nerazzurri nell’impianto romano si sono imposti per 4-2 nei tempi supplementari, riuscendo ad alzare la Coppa dopo undici anni. Immediatamente al termine della sfida è scattata la gioia in tribuna di tutti i tifosi interisti presenti, tra cui appunto Ignazio Moser. Prima le storie dove si è mostrato in preda ai festeggiamenti, poi il post dove ha ricordato la propria passione nerazzurra: “Forza Inter”. Una ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Per il fidanzato di Cecilia Rodriguez è tempo di festeggiamenti:esulta dopo la vittoria in Coppa Italia dell’Interha vissuto una notte indimenticabile. Il figlio d’arte ieri si è infatti recato allo stadio Olimpico di Roma al seguito dell’Inter di Simone Inzaghi, squadra che si è contesa la Coppa Italia in finale contro la Juventus. I nerazzurri nell’impianto romano si sono imposti per 4-2 nei tempi supplementari, riuscendo ad alzare la Coppa dopo undici anni. Immediatamente al termine della sfida è scattata lain tribuna di tutti i tifosi interisti presenti, tra cui appunto. Prima le storie dove si è mostrato in preda ai festeggiamenti, poi il post dove ha ricordato la propria passione nerazzurra: “Forza Inter”. Una ...

Advertising

villaneveismo_ : RT @juventusfc: «Io cedo il posto a tanti giovani, il prossimo anno non ci sarò, lunedì saluterò il mio stadio e quella di Firenze sarà l’u… - LawJ23 : RT @juventusfc: «Io cedo il posto a tanti giovani, il prossimo anno non ci sarò, lunedì saluterò il mio stadio e quella di Firenze sarà l’u… - norainnoflowe18 : RT @juventusfc: «Io cedo il posto a tanti giovani, il prossimo anno non ci sarò, lunedì saluterò il mio stadio e quella di Firenze sarà l’u… - 361_magazine : Una grande notte per Ignazio Moser - andre_pax : RT @juventusfc: «Io cedo il posto a tanti giovani, il prossimo anno non ci sarò, lunedì saluterò il mio stadio e quella di Firenze sarà l’u… -