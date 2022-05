Grande Fratello Vip, Simone Bonaccorsi insinua il flirt con Jessica Selassié: la replica lapidaria (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo il Grande Fratello Vip, Jessica Selassié e Simone Bonaccorsi si frequentano? La principessa etiope smonta il gossip. Leggi su comingsoon (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo ilVip,si frequentano? La principessa etiope smonta il gossip.

Advertising

Giorgiaantonia : @spighissimo @IlconteZio Invece Rocco del Grande Fratello ha fatto il bello e il cattivo tempo in politica, per ann… - Methamorphose30 : RT @atrotnoc: vogliamo dirlo che il pubblico generalista concede tutto a manuel e lo applaude solamente perché vive una condizione di disab… - _jenniferebadu_ : RT @Marta96773: “Il #barbecue non è solo un metodo di cottura, è un rituale con il #fuoco come elemento catartico. E come tale c’è bisogno… - fairyLC2 : RT @atrotnoc: vogliamo dirlo che il pubblico generalista concede tutto a manuel e lo applaude solamente perché vive una condizione di disab… - Ccocca22 : RT @Bianca77040784: È entrato al Grande Fratello come toro maremmano ne è uscito come orsetto morbidoso???? #jeru -