Graduatorie GPS 2022/24, inserimento titolo d’accesso II fascia scuola secondaria: come indicare i 24 CFU. GUIDA PER IMMAGINI (Di giovedì 12 maggio 2022) Pubblicata l'OM n. 112/2022, che disciplina l'aggiornamento delle GPS e delle correlate Graduatorie di istituto di II e III fascia. Compilazione domanda scuola secondaria posto comune: inserimento Graduatorie II fascia e titolo d'accesso. GUIDA per IMMAGINI. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 12 maggio 2022) Pubblicata l'OM n. 112/, che disciplina l'aggiornamento delle GPS e delle correlatedi istituto di II e III. Compilazione domandaposto comune:IId'accesso.per. L'articolo .

Advertising

_alister_ : RT @Ticonsiglio: Valutazione titoli graduatorie GPS: Tabelle 2022 <p>Ecco quali sono i titoli valutabili per le graduatorie GPS 2022 e le t… - Ticonsiglio : Valutazione titoli graduatorie GPS: Tabelle 2022 <p>Ecco quali sono i titoli valutabili per le graduatorie GPS 2022… - AniefTorino : Anief su Orizzonte Scuola - Ordinanza Gps e Graduatorie d’istituto per un milione di docenti precari: confermate es… - orizzontescuola : Graduatorie domanda GPS 2022, quali sezioni sono obbligatorie. Come si inoltra, entro quando possibile annullare is… - blogsicilia : #notizie #sicilia Graduatorie GPS 2022, domande dal 12 al 31 maggio - -