"Il tentativo di logoramento che Conte e il M5S stanno mettendo in campo contro il presidente Draghi per cercare di recuperare qualche decimale nei sondaggi è veramente vergognoso. Sono scesi in campo ...

Ettore_Rosato : Vergognose speculazioni quelle di #Conte e #Petrocelli. Si rivolgono a Draghi a al governo chiedendo di finire la g… - Ettore_Rosato : Sconti in bolletta, bonus per lavoratori e pensionati, fondi per imprese danneggiate dal conflitto, riduzione ac… - Serenel73 : RT @SuperErmy: @Ettore_Rosato Per arrivare a pace? Per fortuna che al governo italiano ci sia ancora qualcuno di buonsenso. È grazie a #Con… - ImperoGC : @Ettore_Rosato Bacia pantofole 'Secondo il report del Governo, nel 2021 l'Italia ha esportato armi per 4,6 miliardi di euro' - PinoDiCillo : @Ettore_Rosato Non so se lei 'ci fa' o 'ci è'. Io, nella mia vita non ho mai incontrato un governo italiano che a W… -

Governo, Rosato (Iv): tentativo vergognoso Conte - M5s logorare Draghi ...affermato Rosato - sarebbero questioni loro. Il problema è che la strada scelta dalla coppia Travaglio - Casalino per tornare a fare i rivoluzionari è il sistematico e quotidiano attacco al governo ... Famiglia. Al via gli Stati generali della natalità ... Laura Castelli, Enrico Letta, Giorgia Meloni, Ettore Rosato, Licia Ronzulli, Matteo Salvini. Ansa ... Il governo ne è pienamente consapevole, al punto di aver scelto di investire su questi capitoli come ... Agenzia askanews Governo, Rosato (Iv): tentativo vergognoso Conte-M5s logorare Draghi Lo ha dichiarato via social il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato"Fin qui - ha affermato ... è il sistematico e quotidiano attacco al governo Draghi, su tutte le materie nelle quali il ... Camera boccia presidenzialismo Meloni, determinanti assenze centrodestra La proposta Meloni mirava oltre all'elezione diretta ad attribuire al Presidente della Repubblica anche il potere di dirigere il governo e di presiedere il ... Il vicepresidente Ettore Rosato ha cosi ... ...affermato- sarebbero questioni loro. Il problema è che la strada scelta dalla coppia Travaglio - Casalino per tornare a fare i rivoluzionari è il sistematico e quotidiano attacco al...... Laura Castelli, Enrico Letta, Giorgia Meloni, Ettore, Licia Ronzulli, Matteo Salvini. Ansa ... Ilne è pienamente consapevole, al punto di aver scelto di investire su questi capitoli come ... Governo, Rosato (Iv): tentativo vergognoso Conte-M5s logorare Draghi Lo ha dichiarato via social il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato"Fin qui - ha affermato ... è il sistematico e quotidiano attacco al governo Draghi, su tutte le materie nelle quali il ...La proposta Meloni mirava oltre all'elezione diretta ad attribuire al Presidente della Repubblica anche il potere di dirigere il governo e di presiedere il ... Il vicepresidente Ettore Rosato ha cosi ...