Governo, Rosato contro il M5s: “Tentativo vergognoso di logorare Draghi” (Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA – “Il Tentativo di logoramento che Conte e il M5S stanno mettendo in campo contro il presidente Draghi per cercare di recuperare qualche decimale nei sondaggi è veramente vergognoso. Sono scesi in campo Travaglio e Casalino a dare la nuova linea a Conte e M5S. Niente più doppiopetto: nel Tentativo di riconquistare il vecchio elettorato grillino (quello del Parlamento da aprire come una scatoletta di tonno), si cambia strategia. Credibilità zero, tanto vale che dovrebbero richiamare in servizio un esperto della rivoluzione urlata come Alessandro Di Battista, che in piazza rende certamente meglio di Conte”. E’ quanto ha dichiarato via social il presidente di Italia Viva Ettore Rosato. “Fin qui – ha affermato Rosato – sarebbero questioni loro. Il problema è che la ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA – “Ildi logoramento che Conte e il M5S stanno mettendo in campoil presidenteper cercare di recuperare qualche decimale nei sondaggi è veramente. Sono scesi in campo Travaglio e Casalino a dare la nuova linea a Conte e M5S. Niente più doppiopetto: neldi riconquistare il vecchio elettorato grillino (quello del Parlamento da aprire come una scatoletta di tonno), si cambia strategia. Credibilità zero, tanto vale che dovrebbero richiamare in servizio un esperto della rivoluzione urlata come Alessandro Di Battista, che in piazza rende certamente meglio di Conte”. E’ quanto ha dichiarato via social il presidente di Italia Viva Ettore. “Fin qui – ha affermato– sarebbero questioni loro. Il problema è che la ...

Mae697 : @Ettore_Rosato Se avessero le palle, e la cosa vale anche per il padano, uscirebbero dal governo...., se le avessero. Patetici. - Lopinionista : Governo, Rosato contro il M5s: 'Tentativo vergognoso di logorare Draghi' - giap87625642 : @Ettore_Rosato Si è logorato da solo ... Draghi penoso un pessimo governo allo sbando ... peggio di così non poteva… - Grillino_eFiero : @Ettore_Rosato ??PERCHÉ IL GOVERNO AUSTRALIANO NON MUOVE UN DITO IN DIFESA DI UN SUO CONNAZIONALE?????? ??UN “VERO GIO… - Neverajoy11 : @tonyeldoret @Ettore_Rosato @GiovanniG1950 Se i 5S fossero irresponsabili come Renzi & co. adesso anche i 'miglior… -

