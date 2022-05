Godono Clamorosa voce sull' Italia | quando e come scatta il ripescaggio per i Mondiali

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 maggio 2022) In SudAmerica non si parla d'altro: la possibile esclusione dell'Ecuador daidi calcio in Qatar il prossimo novembre. Al centro dello scandalo ci sarebbe Byron Castillo, 23enne che secondo quanto sostiene la federazione cilena sarebbe colombiano. Da qui il caso: non potrebbe giocare con l'Ecuador. In sostanza secondo il Cile sarebbero state falsate le partite di qualificazione a Qatar 2022. Il dossier portato dal Cile alla Fifa stabilisce che Castillo è nato a Tumaco in Colombia nel 1995. La protesta cilena,ricorda Fanpage, sarebbe già salita ai piani alti della Fifa con l'apertura di un'indagine. Con una sanzione all'Ecuador, cambierebbe la classifica finale del girone di qualificazione: il Cile sorpasserebbe anche il Perù entrando di diritto nelle prime quattro. A questo punto della vicenda entra in scena anche il Perù che è ...