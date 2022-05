Gli ucraini Kalush Orchestra verso la finale dell’Eurovision: i ricavi del brano andranno a un’associazione benefica (Di giovedì 12 maggio 2022) Il gruppo ucraino Kalush Orchestra devolverà in beneficenza i proventi del brano “Stefania” in finale all’Eurovision contest song 2022 a Torino, al di là di come la gara finirà. Accolti con una standing ovation dal pubblico torinese, i Kalush Orchestra sono considerati tra i favoriti dell’edizione 2022 e il loro brano sembra già riscuotere importanti apprezzamenti internazionali sulle piattaforme di streaming. Un successo che la casa discografica Sony Music ha deciso di trasformare in un gesto di solidarietà, devolvendo i proventi del brano per un’associazione umanitaria indicata dalla stessa band. La nota della Sony «Siamo lieti di lavorare con Kalush Orchestra, che offre un sound eclettico ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) Il gruppo ucrainodevolverà in beneficenza i proventi del“Stefania” inall’Eurovision contest song 2022 a Torino, al di là di come la gara finirà. Accolti con una standing ovation dal pubblico torinese, isono considerati tra i favoriti dell’edizione 2022 e il lorosembra già riscuotere importanti apprezzamenti internazionali sulle piattaforme di streaming. Un successo che la casa discografica Sony Music ha deciso di trasformare in un gesto di solidarietà, devolvendo i proventi delperumanitaria indicata dalla stessa band. La nota della Sony «Siamo lieti di lavorare con, che offre un sound eclettico ...

