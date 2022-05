Giulia Salemi | quel retroscena sui genitori che le fa ancora male

Advertising

Lovingy86127828 : Adoro questo tiktok di Giuli e Pier? #prelemi Dai un'occhiata al video di Giulia Salemi! #TikTok - pieregiuliamore : Una settimana fa ….. 2 giorni solo per loro ?? dai quali Giulia non voleva più tornare …….????????#prelemi D… - mattarella6 : @Radio105 @radiodeejay @RadioR101 @rtl1025 @RDS_official @RadioItalia @RaiRadio2 @KissKissItalia @RadioRadioWeb DAT… - alisa629095 : @_marybi42 Credo sia una cosa reale, l’architetto è lo stesso che ha creato la casa di Giulia Salemi e ora quella di Andrea Zelletta - __hope0___ : Lei nella sua Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, Fedez e Chiara Ferragni era che risponde direttamente agli hater. MIO D… -

Internet, croce e delizia per teorie, complotti e bizzarre tesi. Ne sanno qualcosa gli amici di TikTok che si sono trovati alle prese con un video dove si parla di una parentela trae le sorelle Kardashian .sorella (nascosta) delle Kardashian Il video spiega pure come potrebbe essere accaduto. Parlando di una parentela misteriosa e la voglia dell'ex ...E sono finiti anche nelle stories di. Jessica è arrivata direttamente da Roma solo per riabbracciare il suo Barù: un saluto cordiale, ma anche tanto imbarazzo.A L’Isola dei Famosi le sorprese non finiscono mai…e dopo Blind, un’altra naufraga è stata portata in infermeria per alcuni ...Anche Giulia Salemi, pure lei ex del GF Vip, ma dello scorso anno, non buca l’appuntamento. Il 40enne rivede anche la vincitrice del GF Vip, Jessica Selassiè. All’inaugurazione accorrono tanti volti d ...