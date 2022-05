Giugliano | polemica condoni Bifaro di FdI | ”La rivoluzione immaginaria”

(Di giovedì 12 maggio 2022). Sulla questioneinterviene anche Fratelli d’Italia con il suo coordinatore Emanueleche dichiara: “La Giunta PD-5 Stelle annuncia in pompa magna una svolta epocale: l’auto certificazione del tecnico di parte per ottenere il condono edilizio e l’assunzione di un pool di tecnici per analizzare le pratiche”. Poi aggiunge:“Peccato che la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

