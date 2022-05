Giudice sportivo | Brozovic salterà gli ottavi di Coppa Italia

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 12 maggio 2022) Le decisioni deldopo la finale ditra Juventus e Inter Sono arrivate immediatamente le decisioni delin seguito alla finale divinta dall’Inter sulla Juventus nei tempi supplementari. Ad essere fermato è stato il solo Marcelo, ammonito nel corso del match, e che sconterà la squalifica neglidel torneo nella prossima edizione e non in Superna. Una giornata di squalifica anche per Massimiliano Allegri, espulso nel corso dei tempi supplementari. Ammende per entrambe le società: 6 mila euro alla squadra nerazzurra e 3 a quella bianconera. L'articolo proviene da intermagazine.