Giro d’Italia | donna lava pentolone nella fontana del Duomo | l’organizzazione si scusa

A Catania, durante il Giro d'Italia, una donna ha lavato con disinvoltura un pentolone nella fontana dell'Elefante, nella piazza principale della città: al Duomo. La persona in questione è stata filmata dai passanti e il video è divenuto virale nel Giro di poco. l'organizzazione del Giro è stato costretto a portiere le proprie scuse alla città: "Relativamente al fatto increscioso accaduto ieri in Piazza Duomo a Catania, la Direzione del Giro d'Italia comunica che, una volta appresa la situazione, ha allontanato dalla Carovana la persona responsabile. Il Giro d'Italia si scusa con la ...

