Giro d’Italia: Démare al settimo cielo (Di giovedì 12 maggio 2022) Foto Gian Mattia D’Alberto/LaPresse 12 Maggio 2022 Scalea, Italia sport ciclismo Giro d’Italia 2022 – edizione 105 – Tappa 6 – Da Palmi a Scalea (Riviera dei Cedri) Nella foto: DEMARE Arnaud (GROUPAMA – FDJ) maglia ciclamino Photo Gian Mattia D’Alberto/LaPresse May 12, 2022 Scalea, Italy sport Cycling Giro d’Italia 2022 – 105th edition – Stage 6 – From Palmi to Scalea (Riviera dei Cedri) In the pic: DEMARE Arnaud (GROUPAMA – FDJ) cyclamen jerseyA poco più di 24 ore di distanza Arnaud Démare (Groupama-FDJ) concede il bis regolando in uno sprint molto combattuto Caleb Ewan e Mark Cavendish e diventando così il corridore francese con più vittorie nella storia della Corsa Rosa. Il settimo sigillo di Démare al Giro d’Italia è arrivato ... Leggi su udine20 (Di giovedì 12 maggio 2022) Foto Gian Mattia D’Alberto/LaPresse 12 Maggio 2022 Scalea, Italia sport ciclismo2022 – edizione 105 – Tappa 6 – Da Palmi a Scalea (Riviera dei Cedri) Nella foto: DEMARE Arnaud (GROUPAMA – FDJ) maglia ciclamino Photo Gian Mattia D’Alberto/LaPresse May 12, 2022 Scalea, Italy sport Cycling2022 – 105th edition – Stage 6 – From Palmi to Scalea (Riviera dei Cedri) In the pic: DEMARE Arnaud (GROUPAMA – FDJ) cyclamen jerseyA poco più di 24 ore di distanza Arnaud(Groupama-FDJ) concede il bis regolando in uno sprint molto combattuto Caleb Ewan e Mark Cavendish e diventando così il corridore francese con più vittorie nella storia della Corsa Rosa. Ilsigillo dialè arrivato ...

