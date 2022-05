Giro d'Italia, a Palmi il giorno più... Rosa. Entusiasmo a piazza Primo Maggio e piazza Amendola IL VIDEO (Di giovedì 12 maggio 2022) È arrivato il giorno della partenza del Giro d’Italia con la sesta tappa che da Palmi porta a Scalea. Gli atleti e la carovana del tour sono giunti in città ieri sera. Lo storico appuntamento si svolgerà... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 12 maggio 2022) È arrivato ildella partenza deld’con la sesta tappa che daporta a Scalea. Gli atleti e la carovana del tour sono giunti in città ieri sera. Lo storico appuntamento si svolgerà...

Advertising

Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 4? | TAPPA 4? ???? Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'I… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - AlbachiaraPari1 : RT @BabymoonMillie: Lulù in giro per l'Italia a cercare di portare avanti la sua futura carriera ed i progetti. Manuel Bortuzzo che invece… - Sanfra1407 : @pasqlaragione @wazzaCN Siete voi che vi state prendendo in giro rendendovi ridicoli. Siete voi quelli convinti che… -