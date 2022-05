Giro d’Italia 2022, tutte le classifiche: Demare rafforza la sua maglia ciclamino, Lopez sempre in rosa e miglior giovane (Di giovedì 12 maggio 2022) CLASSIFICA GENERALE (maglia rosa) 1 LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 23:23:40 2 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 0:38 3 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:58 4 YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 1:42 5 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:47 6 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 1:51 7 ALMEIDA João UAE Team Emirates 1:54 8 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 1:56 9 PORTE Richie INEOS Grenadiers 2:04 10 BARDET Romain Team DSM 2:06 CLASSIFICA A PUNTI (maglia ciclamino) 1 DÉMARE Arnaud 97 Groupama – FDJ 2 GIRMAY Biniam 76 Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 3 GAVIRIA Fernando 67 UAE Team Emirates 4 VAN DER POEL Mathieu 62 Alpecin-Fenix 5 CAVENDISH Mark 53 Quick-Step Alpha Vinyl Team6 TAGLIANI Filippo 44 Drone Hopper – Androni Giocattoli7 NIZZOLO Giacomo 40 Israel – Premier Tech 8 BILBAO ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLASSIFICA GENERALE () 1 LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 23:23:40 2 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 0:38 3 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:58 4 YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 1:42 5 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:47 6 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 1:51 7 ALMEIDA João UAE Team Emirates 1:54 8 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 1:56 9 PORTE Richie INEOS Grenadiers 2:04 10 BARDET Romain Team DSM 2:06 CLASSIFICA A PUNTI () 1 DÉMARE Arnaud 97 Groupama – FDJ 2 GIRMAY Biniam 76 Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 3 GAVIRIA Fernando 67 UAE Team Emirates 4 VAN DER POEL Mathieu 62 Alpecin-Fenix 5 CAVENDISH Mark 53 Quick-Step Alpha Vinyl Team6 TAGLIANI Filippo 44 Drone Hopper – Androni Giocattoli7 NIZZOLO Giacomo 40 Israel – Premier Tech 8 BILBAO ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - giroditalia : Stage 6? of the Giro d'Italia 2022 is underway! La Tappa 6? del Giro d'Italia 2022 è partita! #Giro - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - SassiLive : GIRO D’ITALIA IN BASILICATA, ABRIOLA PRONTA AD ACCOGLIERE IL CONCITTADINO ONORARIO DOMENICO POZZOVIVO - repubblica : Giro d'Italia, bis di Demare al fotofinish: diventa il francese con più vittorie di tappa nella storia -