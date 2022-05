Giro d’Italia 2022, settima tappa Diamante-Potenza: percorso e altimetria (Di giovedì 12 maggio 2022) La settima tappa del Giro d’Italia 2022, da Diamante a Potenza dopo 196 chilometri, punta a essere uno dei momenti chiave della prima settimana della Corsa Rosa. Saranno infatti oltre 4500 i metri di dislivello da affrontare per i corridori, che sotto le ruote troveranno pochissima pianura, quattro GPM “ufficiali” e molti altri saliscendi che potrebbero risultare indigesti anche a qualche uomo di classifica. Il GPM di prima categoria del Monte Sirino, che torna al Giro dopo quasi 30 anni, potrebbe già fare selezione ma la salita con le pendenze più dure è quella successiva, l’inedita Montagna Grande di Viaggiano. Dallo scollinamento mancheranno ancora 65 km, che includono l’altra salita de La Sellata e lo strappo conclusivo una volta ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Ladel, dadopo 196 chilometri, punta a essere uno dei momenti chiave della primana della Corsa Rosa. Saranno infatti oltre 4500 i metri di dislivello da affrontare per i corridori, che sotto le ruote troveranno pochissima pianura, quattro GPM “ufficiali” e molti altri saliscendi che potrebbero risultare indigesti anche a qualche uomo di classifica. Il GPM di prima categoria del Monte Sirino, che torna aldopo quasi 30 anni, potrebbe già fare selezione ma la salita con le pendenze più dure è quella successiva, l’inedita Montagna Grande di Viaggiano. Dallo scollinamento mancheranno ancora 65 km, che includono l’altra salita de La Sellata e lo strappo conclusivo una volta ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - giroditalia : Stage 6? of the Giro d'Italia 2022 is underway! La Tappa 6? del Giro d'Italia 2022 è partita! #Giro - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - OsamuSuzuki3 : Mauro Vegni: ‘The Giro d’Italia will miss Vincenzo Nibali’ - ilregginoit : Giro D’Italia contro la guerra, l'associazione reggina le Muse a Messina · Il Reggino -