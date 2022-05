Giro d’Italia 2022, prossima tappa Diamante-Potenza: altimetria, percorso, favoriti, programma, tv (Di giovedì 12 maggio 2022) Prosegue il Giro d’Italia 2022: domani, venerdì 13 maggio, è in programma la settima tappa della Corsa Rosa che porterà i corridori da Diamante a Potenza, affrontando un percorso particolarmente impegnativo di 196 chilometri totali. Di seguito, tutte le informazioni in vista della prossima tappa del Giro. percorso tappa ostica in vista per i corridori: eccezion fatta per i primi 10 chilometri, un continuo saliscendi contraddistingue il percorso della corsa di domani, arricchita con ben quattro GPM. Prima il Passo Colla (terza categoria), poi il Monte Sirino (prima categoria), Montagna Grande di Viggiano (seconda categoria) e infine La Sellata (terza ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Prosegue il: domani, venerdì 13 maggio, è inla settimadella Corsa Rosa che porterà i corridori da, affrontando unparticolarmente impegnativo di 196 chilometri totali. Di seguito, tutte le informazioni in vista delladelostica in vista per i corridori: eccezion fatta per i primi 10 chilometri, un continuo saliscendi contraddistingue ildella corsa di domani, arricchita con ben quattro GPM. Prima il Passo Colla (terza categoria), poi il Monte Sirino (prima categoria), Montagna Grande di Viggiano (seconda categoria) e infine La Sellata (terza ...

