Giro d’Italia 2022, Paolo Savoldelli: “Nibali? Mi aspetto un ultimo acuto. Lavoro nel ristorante di mia moglie” (Di giovedì 12 maggio 2022) Il due volte vincitore del Giro d’Italia, nel 2002 e nel 2005, Paolo Savoldelli, è stato ospite della rubrica Bike2U, consueto appuntamento di Sport2U (con la collaborazione di OA Sport) per commentare gli eventi più recenti della stagione ciclistica. Il fulcro non poteva che essere il Giro, iniziato la scorsa settimana in Ungheria; dal presente di Savoldelli alle sue previsioni per la vittoria della Corsa Rosa, l’ex corridore azzurro ha trattato diversi argomenti nel corso dell’intervista che proponiamo di seguito. “Cosa faccio adesso? Do una mano a mia moglie nel suo ristorante – spiega Savoldelli – e seguo la mia attività immobiliare: è tutto un po’ difficile in questo periodo, quindi mi tiene occupato tantissimo tempo. Da quando ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Il due volte vincitore del, nel 2002 e nel 2005,, è stato ospite della rubrica Bike2U, consueto appuntamento di Sport2U (con la collaborazione di OA Sport) per commentare gli eventi più recenti della stagione ciclistica. Il fulcro non poteva che essere il, iniziato la scorsa settimana in Ungheria; dal presente dialle sue previsioni per la vittoria della Corsa Rosa, l’ex corridore azzurro ha trattato diversi argomenti nel corso dell’intervista che proponiamo di seguito. “Cosa faccio adesso? Do una mano a mianel suo– spiega– e seguo la mia attività immobiliare: è tutto un po’ difficile in questo periodo, quindi mi tiene occupato tantissimo tempo. Da quando ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 4? | TAPPA 4? ???? Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'I… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - Turiflex : Sono convito che il #Giro d'italia passando per #GioiaTauro possa essere equiparato all'atterraggio di #Armstrong sulla #Luna. - BelliniNicolo : RT @ammattipyoraily: VINCENZO NIBALI ???? Giro d'Italia (2013, 2016) | 7 stage wins ?? Tour de France (2014) | 6 stage wins ?? Vuelta a España… -