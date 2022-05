Giro d’Italia 2022, Juan Pedro Lopez: “Le squadre degli sprinter hanno controllato per tutto il giorno, domani sarà diverso” (Di giovedì 12 maggio 2022) Una splendida volata ha chiuso i battenti della sesta tappa del Giro d’Italia 2022. A Scalea Arnaud Demare (Groupama-FDJ) coglie il secondo successo consecutivo dopo la vittoria di ieri a Messina, rammarico enorme per Caleb Ewan (Lotto-Soudal) sopravanzato sulla linea d’arrivo per pochissimi millimetri. Nessuno scossone in ottica classifica generale, lo spagnolo della Trek-Segafredo Juan Pedro Lopez conserva la maglia rosa e si prepara a difenderla con le unghie e con i denti nella dura frazione di domani. I 196 chilometri che porteranno la carovana da Diamante a Potenza sono ricchi di difficoltà altimetriche e i capitani potrebbero decidere di muoversi in prima persona per ribaltare le gerarchie della graduatoria. Giro d’Italia ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Una splendida volata ha chiuso i battenti della sesta tappa del. A Scalea Arnaud Demare (Groupama-FDJ) coglie il secondo successo consecutivo dopo la vittoria di ieri a Messina, rammarico enorme per Caleb Ewan (Lotto-Soudal) sopravanzato sulla linea d’arrivo per pochissimi millimetri. Nessuno scossone in ottica classifica generale, lo spagnolo della Trek-Segafredoconserva la maglia rosa e si prepara a difenderla con le unghie e con i denti nella dura frazione di. I 196 chilometri che porteranno la carovana da Diamante a Potenza sono ricchi di difficoltà altimetriche e i capitani potrebbero decidere di muoversi in prima persona per ribaltare le gerarchie della graduatoria....

Advertising

Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - giroditalia : Stage 6? of the Giro d'Italia 2022 is underway! La Tappa 6? del Giro d'Italia 2022 è partita! #Giro - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - Bardiani_CSF : ????? ???? Giro d'Italia, 11° posto nello sprint di Scalea per @SachaModolo al termine di una tappa lunga e 'segnata'… - SMSNEWSOFFICIAL : GIRO D’ITALIA 2022: Arnaud Démare ha concesso il bis vincendo anche la sesta tappa, Juan Pedro Lopéz sempre in magl… -