Giro d’Italia 2022, il borsino della sesta tappa: Cavendish cerca rivincita, Demare vuole prenderci gusto (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Giro d’Italia sta risalendo lo stivale. Dopo le prime due tappe nel Bel Paese in terra siciliana, arriva la prima tappa nella penisola, la Palmi-Scalea di 192 chilometri; sarà un’altra occasione per i velocisti, nonostante la salita dell’Aeroporto di Vibo Valentia situata però molto lontano dal traguardo. LA DIRETTA LIVE della tappa DI OGGI DEL Giro d’Italia 2022 DALLE 12.50 Si diceva lo stesso anche della giornata di ieri, nella Catania-Messina, ma la lunga salita di Portella Mandrazzi ha fatto due vittime illustri, Mark Cavendish e Caleb Ewan. Questa volta l’ascesa all’altezza dell’aeroporto non è lunga come quella siciliana, quindi si attenderà un colpo soprattutto da Cannonball, che starà masticando amaro per ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Ilsta risalendo lo stivale. Dopo le prime due tappe nel Bel Paese in terra siciliana, arriva la primanella penisola, la Palmi-Scalea di 192 chilometri; sarà un’altra occasione per i velocisti, nonostante la salita dell’Aeroporto di Vibo Valentia situata però molto lontano dal traguardo. LA DIRETTA LIVEDI OGGI DELDALLE 12.50 Si diceva lo stesso anchegiornata di ieri, nella Catania-Messina, ma la lunga salita di Portella Mandrazzi ha fatto due vittime illustri, Marke Caleb Ewan. Questa volta l’ascesa all’altezza dell’aeroporto non è lunga come quella siciliana, quindi si attenderà un colpo soprattutto da Cannonball, che starà masticando amaro per ...

