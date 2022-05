Giro d’Italia 2022, Guillaume Martin: “Oggi una delle giornate più facili della mia vita, mi piace il percorso di domani” (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo due tappe dedicate ai velocisti, il Giro d’Italia torna con una tappa molto movimentata. Si va da Diamante a Potenza, frazione da 198 chilometri e oltre 4500 metri totali di dislivello, una giornata che potrebbe arridere a qualche corridore con il pallino dell’attacco da lontano. Tra di loro, il capitano della Cofidis Guillaume Martin. Il francese non è parso in gran salute nella prima frazione di montagna di questo Giro, con arrivo all’Etna, dove ha incassato più di un minuto e mezzo dai migliori. Ma come spesso ci ha mostrato nella sua carriera, domani vorrà cercare di rendere frizzante la corsa. “Oggi è stata una delle giornate più lunghe del Giro e della mia carriera, oltre a ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo due tappe dedicate ai velocisti, iltorna con una tappa molto movimentata. Si va da Diamante a Potenza, frazione da 198 chilometri e oltre 4500 metri totali di dislivello, una giornata che potrebbe arridere a qualche corridore con il pallino dell’attacco da lontano. Tra di loro, il capitanoCofidis. Il francese non è parso in gran salute nella prima frazione di montagna di questo, con arrivo all’Etna, dove ha incassato più di un minuto e mezzo dai migliori. Ma come spesso ci ha mostrato nella sua carriera,vorrà cercare di rendere frizzante la corsa. “è stata unapiù lunghe delmia carriera, oltre a ...

