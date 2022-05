Giro d’Italia 2022, Giacomo Nizzolo: “Sono deluso, mi sentivo meglio di ieri e potevo fare qualcosa in più” (Di giovedì 12 maggio 2022) Arnaud Démare e Caleb Ewan hanno sbaragliato la concorrenza nella sesta tappa del Giro d’Italia 2022. La tiratissima volata finale ha premiato il transalpino della Groupama-FDJ, bravo a spuntarla grazie al colpo di reni sulla linea del traguardo. Migliore degli azzurri ancora una volta Giacomo Nizzolo, quinto, che centra la seconda top5 consecutiva dopo il terzo posto di ieri. All’alfiere della Israel-Premier Tech è mancato il guizzo per stare al passo con i migliori, l’auspicio è che nei prossimi giorni si palesino altre occasioni per alzare le braccia al cielo. ‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini: “Tappe noiose, al Tour è diverso. A Potenza mi aspetto Valverde” Queste le parole del milanese classe ’89 riportate dalla sua compagine: “Oggi mi sentivo ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Arnaud Démare e Caleb Ewan hanno sbaragliato la concorrenza nella sesta tappa del. La tiratissima volata finale ha premiato il transalpino della Groupama-FDJ, bravo a spuntarla grazie al colpo di reni sulla linea del traguardo. Migliore degli azzurri ancora una volta, quinto, che centra la seconda top5 consecutiva dopo il terzo posto di. All’alfiere della Israel-Premier Tech è mancato il guizzo per stare al passo con i migliori, l’auspicio è che nei prossimi giorni si palesino altre occasioni per alzare le braccia al cielo. ‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini: “Tappe noiose, al Tour è diverso. A Potenza mi aspetto Valverde” Queste le parole del milanese classe ’89 riportate dalla sua compagine: “Oggi mi...

