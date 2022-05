Giro d’Italia 2022, Arnaud Demare beffa Caleb Ewan al fotofinish e centra il secondo successo consecutivo (Di giovedì 12 maggio 2022) Arnaud Démare concede il bis e fa sua la sesta tappa del Giro d’Italia 2022 con partenza da Palmi e traguardo a Scalea. Le strade calabre incoronano il transalpino della Groupama-FDJ, di nuovo vittorioso a 24 ore di distanza dal successo di Messina. beffato al fotofinish l’australiano della Lotto-Soudal Caleb Ewan, non cambia la classifica generale. L‘eroe di giornata risponde al nome di Diego Rosa (Eolo-Kometa), artefice di una lunghissima fuga solitaria conclusasi intorno al cartello dei 30 km all’arrivo. Nel tramo iniziale della frazione gli azzurri Filippo Tagliani e Simone Ravanelli, accompagnati dal compagno di squadra argentino Eduardo Sepulveda (Drone Hopper – Androni Giocattoli) hanno tentato senza successo di ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022)Démare concede il bis e fa sua la sesta tappa delcon partenza da Palmi e traguardo a Scalea. Le strade calabre incoronano il transalpino della Groupama-FDJ, di nuovo vittorioso a 24 ore di distanza daldi Messina.to all’australiano della Lotto-Soudal, non cambia la classifica generale. L‘eroe di giornata risponde al nome di Diego Rosa (Eolo-Kometa), artefice di una lunghissima fuga solitaria conclusasi intorno al cartello dei 30 km all’arrivo. Nel tramo iniziale della frazione gli azzurri Filippo Tagliani e Simone Ravanelli, accompagnati dal compagno di squadra argentino Eduardo Sepulveda (Drone Hopper – Androni Giocattoli) hanno tentato senzadi ...

