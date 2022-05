Giovedi 12 Maggio 2022 Sky Cinema, Nato campione (Di giovedì 12 maggio 2022) Nato campione Dennis Quaid e Sean Patrick Flanery in un film sulle arti marziali. Sconfitto anni prima con l'inganno in un cruento incontro di jujitsu, la leggenda Mickey Kelley ora ha sete di riscatto.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY Cinema 4K ore 21.15/canale 313)Green... Leggi su digital-news (Di giovedì 12 maggio 2022)Dennis Quaid e Sean Patrick Flanery in un film sulle arti marziali. Sconfitto anni prima con l'inganno in un cruento incontro di jujitsu, la leggenda Mickey Kelley ora ha sete di riscatto.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY4K ore 21.15/canale 313)Green...

Advertising

LauraPausini : Chi di voi era con noi in questa notte fantastica da Torino per l’#EUROVISION? Noi ci siamo divertiti, innamorati d… - RaiRadio2 : 'The Sound of Beauty' is here! ?? Inizia oggi @EurovisionRai, condotto da @LauraPausini, @mikasounds e @alecattelan… - raicinque : In PrimaTV su #Rai5 giovedì #12 maggio alle 21.15 Concerto 'Pappano e la Messa di Gloria di Puccini' Accademia… - VendingTV : VENDITALIA 2022. Gli eventi di giovedì 12 maggio - - GioBar1957 : La liturgia di oggi: Giovedì 12 Maggio (Feria - Bianco) Giovedì della IV settimana di Pasqua At 13,13-25 Sal 88 Gv… -