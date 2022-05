Giovani, la tutela dell'ambiente come priorità (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos/Labitalia) - I Giovani si confermano una generazione sensibile alla sostenibilità ma anche molto pragmatica nelle proprie scelte. Oltre il 90% riconosce l'importanza dell'inserimento in Costituzione della tutela di animali e ambiente, che il 56,2% considera finanche prioritaria. Per il 33,4% degli intervistati la salvaguardia dell'ambiente passa principalmente attraverso la scelta di privilegiare fonti rinnovabili. Emerge dal 10° Rapporto di ricerca dell'Osservatorio permanente sui Giovani della Link Campus University, con la direzione scientifica del professore Nicola Ferrigni e della professoressa Marica Spalletta. Interrogati in merito al nucleare, il 24,2% dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Isi confermano una generazione sensibile alla sostenibilità ma anche molto pragmatica nelle proprie scelte. Oltre il 90% riconosce l'importanza'inserimento in Costituzionedi animali e, che il 56,2% considera finanche prioritaria. Per il 33,4% degli intervistati la salvaguardiapassa principalmente attraverso la scelta di privilegiare fonti rinnovabili. Emerge dal 10° Rapporto di ricerca'Osservatorio permanente suia Link Campus University, con la direzione scientifica del professore Nicola Ferrigni ea professoressa Marica Spalletta. Interrogati in merito al nucleare, il 24,2% dei ...

Advertising

lifestyleblogit : Giovani, la tutela dell’ambiente come priorità - - italiaserait : Giovani, la tutela dell’ambiente come priorità - StraNotizie : Giovani, la tutela dell’ambiente come priorità - Luce_news : In 19 Stati democratici USA proposte misure per tutelare i giovani transgender - LucaDeNapoli : @repubblica Lo credo fermamente anche io. Questa storia che i giovani italiani siano una schiera di vacanzieri impe… -