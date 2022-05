Giovani, disagio per la dad: investire fondi Pnrr per supporto psicologico (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos/Labitalia) - A due anni dallo scoppio della pandemia, i Giovani italiani tracciano un bilancio della didattica a distanza: il 30,8% la ritiene responsabile di aver peggiorato la formazione, mentre il 32,1% ha evidenza che essa abbia creato molti disagi psico-sociali agli studenti. Di qui dunque la richiesta, formulata da 1 intervistato su 4 (26,3%), di investire i fondi del Pnrr destinati alla scuola principalmente in attività di supporto psicologico agli studenti. Emerge dal 10° Rapporto di ricerca dell'Osservatorio permanente sui Giovani della Link Campus University, con la direzione scientifica del professore Nicola Ferrigni e della professoressa Marica Spalletta. Chiamati a valutare i propri insegnanti, i Giovani ne ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos/Labitalia) - A due anni dallo scoppio della pandemia, iitaliani tracciano un bilancio della didattica a distanza: il 30,8% la ritiene responsabile di aver peggiorato la formazione, mentre il 32,1% ha evidenza che essa abbia creato molti disagi psico-sociali agli studenti. Di qui dunque la richiesta, formulata da 1 intervistato su 4 (26,3%), dideldestinati alla scuola principalmente in attività diagli studenti. Emerge dal 10° Rapporto di ricerca dell'Osservatorio permanente suidella Link Campus University, con la direzione scientifica del professore Nicola Ferrigni e della professoressa Marica Spalletta. Chiamati a valutare i propri insegnanti, ine ...

