Giornata mondiale della Fibromialgia 2022 | perché si celebra il 12 maggio

La Giornata mondiale della Fibromialgia nasce per far conoscere un dolore diffuso e sordo, per una malattia considerata "fantasma": ogni 12 maggio l'impegno è quello di sensibilizzare e invitare a non sottovalutare una malattia che colpisce circa 2 milioni di italiani, ma che tutt'oggi risulta difficilmente diagnosticabile. In questa Giornata, come avvenuto di solito negli scorsi anni, tante piazze italiane si colorano ed illuminano di viola per dare luce a questa malattia "invisibile". La Giornata è stata istituita per celebrare l'anniversario di nascita di Florence Nightingale, "la signora con la lanterna", considerata la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna e che, con grande probabilità, aveva lei stessa sofferto di fibromialgia.

