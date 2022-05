Giornalista uccisa, i palestinesi rifiutano di consegnare il proiettile agli israeliani. L’Onu: indagine indipendente (Di giovedì 12 maggio 2022) I palestinesi rifiutano di consegnare a Israele, che lo ha chiesto dicendo di volerlo esaminare, il proiettile che ieri a Jenin, in Cisgiordania, ha ucciso Shireen Abu Akleh, la Giornalista palestinese del canale satellitare al-Jazeera che stava lavorando durante un blitz delle forze armate israeliane. E ribadiscono il ‘no’ alle richieste di Israele di indagini congiunte sulla morte della Giornalista di al-Jazeera, che aveva anche il passaporto Usa confermando di non voler consentire a Israele di esaminare il proiettile. “Israele ha chiesto un’indagine congiunta e la consegna del proiettile che ha ucciso la Giornalista Shireen. Abbiamo rifiutato e detto che la nostra indagine sarà portata avanti in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 12 maggio 2022) Idia Israele, che lo ha chiesto dicendo di volerlo esaminare, ilche ieri a Jenin, in Cisgiordania, ha ucciso Shireen Abu Akleh, lapalestinese del canale satellitare al-Jazeera che stava lavorando durante un blitz delle forze armate israeliane. E ribadiscono il ‘no’ alle richieste di Israele di indagini congiunte sulla morte delladi al-Jazeera, che aveva anche il passaporto Usa confermando di non voler consentire a Israele di esaminare il. “Israele ha chiesto un’congiunta e la consegna delche ha ucciso laShireen. Abbiamo rifiutato e detto che la nostrasarà portata avanti in ...

Advertising

GassmanGassmann : Gravissimo in Israele, uccisa con un colpo alla testa da soldati Israeliani la giornalista #ShireenAbuAkleh L’ucci… - rubio_chef : Ve la faccio vedere meglio così capite. Per decenni è stata un'importante giornalista di @AlJazeera riportando i cr… - LiaQuartapelle : La giornalista di @AlJazeera Shireen Abu Akleh è stata uccisa a Jenin in uno scambio a fuoco. Si faccia luce al pi… - G_ianluc_a : RT @Virus1979C: La giornalista rimasta uccisa deve essersi lanciata contro la pallottola vagante. - Arrakis661 : RT @ChiaraCruciati: La giornalista di al Jazeera #ShireenAbuAkleh è stata uccisa stamattina a Jenin,colpita alla testa da un proiettile in… -