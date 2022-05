Giornalista di al-Jazeera uccisa | Anp rifiuta “indagine congiunta” con Israele Tel Aviv | “Dispiaciuti | ma continua lotta al terrorismo”

(Di giovedì 12 maggio 2022) Reciproci scambi di accuse tra palestinesi e israeliani nel giorno del funerale delladi al-Shireen Abu Akleh,martedì da un proiettile alla testa durante un’operazione delle forze militari israeliane (Idf) nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, che è sfociata in scontri a fuoco con i miliziani palestinesi. L’Autorità nazionale palestinese ha respinto la richiesta didi procedere a un’: il ministro degli Affari Civili Hussein al-Sheikh su Twitter ha scritto che l’Anp svolgerà la sua“in maniera indipendente” e i risultati saranno resi noti “in piena trasparenza”. La reporter 51enne, volto noto del giornalismo palestinese, aveva doppia nazionalità, palestinese e americana. Quando è stata ...

petergomezblog : Cisgiordania, giornalista di al-Jazeera morta mentre documenta uno scontro israeliani-palestinesi. La tv: “Uccisa a… - Corriere : Reporter di Al Jazeera «uccisa dai militari israeliani» in Cisgiordania - Agenzia_Ansa : Una giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, è rimasta uccisa nel corso di scontri fra miliziani palestinesi e… - Majden3 : RT @francofontana43: Durante un raid punitivo dell’esercito di occupazione israeliano uccisa una giornalista di Al Jazeera, palestinese, co… - graziellaciccon : RT @MarcoRizzoPC: Informazione? Due pesi e due misure. Shireen Abu Akleh, giornalista di Al Jazeera, è stata assassinata ieri dalle forze d… -

... anzi l'ha resa un bersaglio ', ha dichiarato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia parlando con il cronista dell'Ansa dell'uccisione delladi Ala Jenin in Cisgiordania. '...Shireen Abu Akle, la51enne di Aluccisa ieri da un proiettile a Jenin, in Cisgiordania, era seguita e apprezzata da decine di milioni di telespettatori: filopalestinese sempre ...A cura di Gabriella Mazzeo. Shireen Abu Akleh, nota giornalista di Al Jazeera di 51 anni, è rimasta uccisa in un raid israeliano a Jenin, in Cisgiordania. La rete ha affermato che i soldati israeliani ...“Sulle inchieste interne di Israele c’è da dubitare. Avere un trattamento di indulgenza, o che si possa accettare che una giornalista possa essere uccisa mentre sta facendo il suo lavoro, è un pessimo ...