Giornalista di Al Jazeera uccisa | Abu Mazen | «Shireen era la voce della nazione No a indagini congiunte con Israele»

(Di giovedì 12 maggio 2022) «Diamo oggi l’addio aAbu Akleh che era laverità e la». Così il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Abuha dato l’ultimo saluto alladi Alcolpita a morte l’11 maggio a Jenin, in Cisgiordania, durante uno scontro tra miliziani palestinesi ed esercito israeliano. «Addossiamo ala piena responsabilità», ha continuato Abuparlando nel palazzoMuqata davanti le spogliefotoreporter. «Ci rifiutiamo di svolgere un’indagine congiunta con gli israeliani, che hanno compiuto questo crimine. Non abbiamo fiducia in loro». Abuha poi fatto sapere che il caso ...

La Shireen Abu Akleh, 51 anni, da più di venti lavorava per Al. Era una molto coraggiosa, amata e stimata dai palestinesi e non solo, nota per i suoi reportage sul ... Dal 1997 era iniziata la sua lunga carriera in Al -, la più famosa emittente satellitare in ... definisce Shireen "una cara amica, una persona genuina e una bravissima", uccisa "..."