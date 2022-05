Giorgetti: “Calcio in sofferenza, serve logica industriale” (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “sofferenza di sistema del Calcio? Faccio una provocazione: una parte dovrebbe essere gestita nell’ottica del ministero dello sport, ma un’altra con una logica industriale, perché oggi ha una dimensione industriale che ha una competizione globale. Il prodotto Calcio italiano è in competizione con la Premier League”. E’ l’opinione espressa dal ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, a margine del talk “Vita da campioni” presso WeSportUp, nell’ambito degli Internazionali d’Italia in corso al Foro Italico, sul Calcio. “Lo dico da appassionato di sport. E’ come il basket, o trovi un prodotto che compete con l’Nba o tutti guardano quello. Questo è un tema sul quale bisogna trovare la formula. C’è una dimensione che adesso ha ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “di sistema del? Faccio una provocazione: una parte dovrebbe essere gestita nell’ottica del ministero dello sport, ma un’altra con una, perché oggi ha una dimensioneche ha una competizione globale. Il prodottoitaliano è in competizione con la Premier League”. E’ l’opinione espressa dal ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo, a margine del talk “Vita da campioni” presso WeSportUp, nell’ambito degli Internazionali d’Italia in corso al Foro Italico, sul. “Lo dico da appassionato di sport. E’ come il basket, o trovi un prodotto che compete con l’Nba o tutti guardano quello. Questo è un tema sul quale bisogna trovare la formula. C’è una dimensione che adesso ha ...

