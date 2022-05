Giancane annuncia il tour estivo DisgustTOUR e le prime date

Advertising

leggo.it

Il disco è prodotto da(che ha realizzato la colonna sonora della serie Netflix Strappare ... Insieme a Eh Auroro Borealoanche il suo nuovo 'Assembramento Tour' in quattro date: ...Il disco è prodotto da(che ha recentemente realizzato la colonna sonora della serie ... Insieme a 'Eh'Auroro Borealoanche il suo nuovo 'Assembramento Tour' , quattro date in locali ... Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie animata. L'annuncio oggi a Roma Giancane, dopo il successo di Tuttogiustotour, annuncia DisgustTOUR, che lo porterà in giro per l'Italia durante i mesi estivi.Venerdì 6 maggio alle 22.30, il palco del Fuori Orario torna ad animarsi con la musica dal vivo del cantautore romano Giancane, recentemente balzato agli onori della cronaca per la colonna sonora di “ ...