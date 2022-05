Advertising

Vanity Fair Italia

... Luchè, Guè, Carl Brave, Fabri Fibra,, Madman, Clementino, 'Ntò, Nicola Siciliano e tanti ... Il particolare sound mostra l'del tappeto sonoro costruito dai synth, dal basso elettrico ...... con tanti feat importanti, da Marracash a Gué, da Luchè a Mahmood, daa Shiva: ha ... Non è che non hanno, ma non mi piacciono i soldi. Li brucerei perché portano sofferenza, sono il ... Geolier: «L'importanza delle radici» Il suo nome d'arte, Geolier, deriva da una parola francese che significa «secondino». A Napoli, però, il secondino non è la guardia carceraria, ma un abitante di Secondigliano, il quartiere in cui ...