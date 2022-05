Gazprom, stop invio gas attraverso gasdotto chiave Polonia (Di giovedì 12 maggio 2022) La Gazprom smetterà di utilizzare un gasdotto chiave per il transito del gas attraverso la Polonia: lo ha annunciato lo stesso colosso dell'energia russo. . 12 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Lasmetterà di utilizzare unper il transito del gasla: lo ha annunciato lo stesso colosso dell'energia russo. . 12 maggio 2022

